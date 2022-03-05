Міністр Федоров подякував компанії за підтримку миру.

Американська електронна корпорація IBM повністю виходить з російського ринку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як Росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" ­– йдеться у повідомленні міністра.