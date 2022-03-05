Компанія Puma зупиняє бізнес у Росії

Також Puma припинила дію контракту з Російською федерацією баскетболу.

Компанія Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій на Twitter.

Окрім того, Puma також припинила дію контракту з Російською федерацією баскетболу.