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Компанія Puma зупиняє бізнес у Росії

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Компанія Puma зупиняє бізнес у Росії

Associated Press

Також Puma припинила дію контракту з Російською федерацією баскетболу.

Компанія Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій на Twitter.

Окрім того, Puma також припинила дію контракту з Російською федерацією баскетболу.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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