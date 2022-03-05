Adobe зупиняє продаж своїх послуг та продуктів в Росії

Adobe зупиняє продаж своїх послуг та продуктів в Росії

Також заблоковано доступ до хмарних сховищ.

Американська компанія, розробник програмного забезпечення Adobe зупиняє продаж своїх послуг та продуктів в Росії.

Про це 5 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Adobe також заблокувала доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ.