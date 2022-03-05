Бренд Karl Lagerfeld йде з Росії

Ще один відомий бренд вирішив підтримати Україну після російської агресії.

Модний бренд модельєра Карла Лагерфельда, який носить його ім'я, є люксовою маркою, яка продає одяг, взуття та аксесуари, теж вирішив зупинити доставку до Росії. Зараз на сайті закрита можливість придбання товарів.

На своїй сторінці в Instagram бренд висловив свою підтримку всім постраждалим в Україні через напад Росії.

"Karl Lagerfeld підтримує всіх, хто постраждав від війни в Україні. Наші серця та думки були з вами від самого початку. Безпека та благополуччя нашої розширеної спільноти залишаються в центрі наших турбот та пріоритетів, оскільки ми сподіваємося на швидке та мирне вирішення поточної ситуації", — йдеться в офіційній заяві бренду.

Нагадаємо, власник люксових брендів LVMH допоможе Україні у розмірі 5 млн євро.

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