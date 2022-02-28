Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським

Американська зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян вкотре надала підтримку Україні та президенту Зеленському.
Своїй багатомільйонній аудиторії, а Кім має 288 мільйонів підписників в Instagram, зірка заявила, що пишається героїчними вчинками нашого президента Володимира Зеленського. І висловила свою підтримку народу України.
У сторіс Кардашян опублікувала кілька фотографій та описала ситуацію так:
"Президент України одягає військову форму, щоб боротися за Батьківщину. Америка запропонувала його евакуювати, але він відмовився. Він сказав: "Мені не потрібна поїздка, мені потрібні патрони"", — написала Кардашян.
Кім також зробила репост поста американського ЗМІ Popular Front, де зазначено, що Володимир Зеленський залишається в Україні. Він на місці на вулицях Києва, оскільки йде опір російському вторгненню.
Раніше Кім та її сестри Кортні Кардашян, Кендалл та Кайлі Дженнер вже висловили свою підтримку Україні публікаціями у своїх Instagram Stories. Кім також зробила репост публікації із ресурсами, які займаються фінансовою допомогою Україні.
Нагадаємо, раніше підтримали Україну принц Вільям та герцогиня Кейт, екс"ангели" Victoria's Secret, Дженніфер Лопес, принц Гаррі та Меган Маркл та інші.
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