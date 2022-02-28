Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським

Американська зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян вкотре надала підтримку Україні та президенту Зеленському.

Своїй багатомільйонній аудиторії, а Кім має 288 мільйонів підписників в Instagram, зірка заявила, що пишається героїчними вчинками нашого президента Володимира Зеленського. І висловила свою підтримку народу України.

У сторіс Кардашян опублікувала кілька фотографій та описала ситуацію так:

"Президент України одягає військову форму, щоб боротися за Батьківщину. Америка запропонувала його евакуювати, але він відмовився. Він сказав: "Мені не потрібна поїздка, мені потрібні патрони"", — написала Кардашян.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім також зробила репост поста американського ЗМІ Popular Front, де зазначено, що Володимир Зеленський залишається в Україні. Він на місці на вулицях Києва, оскільки йде опір російському вторгненню.

Раніше Кім та її сестри Кортні Кардашян, Кендалл та Кайлі Дженнер вже висловили свою підтримку Україні публікаціями у своїх Instagram Stories. Кім також зробила репост публікації із ресурсами, які займаються фінансовою допомогою Україні.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше підтримали Україну принц Вільям та герцогиня Кейт, екс"ангели" Victoria's Secret, Дженніфер Лопес, принц Гаррі та Меган Маркл та інші.

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