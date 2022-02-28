У Чернігові спалахнув "Епіцентр" та прилеглі будинки (відео)

Продовжується інтенсивний обстріл міста.

У Чернігові 28 лютого в результаті ворожого обстрілу спалахнула масштабна пожежа в гіпермаркеті "Епіцентр".

Про це повідомляє "Суспільне. Чернігів". Інформацію підтвердили у ДСНС.

За попередньою інформацією, також палають прилеглі до будівлі будинки.

Станом на 12:20 протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл міста, а саме вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова. У зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки.