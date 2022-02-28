В Чернигове вспыхнул "Эпицентр" и близлежащие дома (видео)

Продолжается интенсивный обстрел города.

В Чернигове 28 февраля в результате вражеских обстрелов вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете "Эпицентр".

Об этом сообщает "Суспільне. Чернігів". Информацию подтвердили в ГСЧС.

По предварительной информации, также пылают прилегающие к зданию дома.

По состоянию на 12.20 в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел города, а именно ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома.