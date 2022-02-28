Одеська область "нашпигована" російськими диверсантами - військові

Диверсанти допомагають окупантам.

Військові в Одеській області заявили, що область "нашпигована" диверсійними елементами, які допомагають російським загарбникам: передають дані про пересування і дислокацію ЗСУ, фотографують місцевість, запускають дрони.

Про це йдеться у Facebook 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

"Місто Одеса та вся Одеська область нашпиговані диверсійними елементами, які або допомагають окупантам, або прямо працюють на них. Вони передають дані про пересування та розміщення військових, наносять мітки, подають світлові сигнали, запускають дрони в недозволених місцях та ведуть фотографування місцевості, передаючи всю інформацію ворогу", - йдеться у повідомленні

У бригаді зазначають, що спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляють та затримують диверсантів ворога. А тих, хто побачив підозрілі скупчення людей або пересування по містах та селищах немісцевих, просять повідомляти про це у найближче відділення поліції чи на блокпост, де стоять військові або нацгвардійці.