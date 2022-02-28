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На Харківщині створюють добровільні пожежні формування

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На Харківщині створюють добровільні пожежні формування

Управління ДСНС у Харківській області

Ряд населених пунктів Харківщині відрізано від пожежно-рятувальних підрозділів.

У Харківській області ветерани пожежної охорони та місцеві мешканці об’єднуються у добровільні пожежні формування задля забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.

У зв'язку з російською агресією та бойовими діями ряд населених пунктів Харківщині відрізано від пожежно-рятувальних підрозділів. Для ліквідації пожеж багатьох містах та селах співробітникам ДСНС необхідно подолати відстані в понад 80 км.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Кожен ветеран, який має сили та бажання допомагати побратимам-вогнеборцям реагувати на виклики, може звернутися до керівника підрозділу, де проходив службу до звільнення. Особлива потреба в пожежниках-волонтерах є в сільській місцевості. Зараз, коли внаслідок ворожих обстрілів палає пів країни, такої допомоги потребують багато наших громадян", - йдеться у повідомленні. 

Так, в селищі Слобожанське Чугуївського району, начальник караулу 46-ї державної пожежно-рятувальної частини молодший лейтенант служби цивільного захисту Олександр Коноплич організував добровільний пожежний підрозділ, до складу якого увійшли ветерани пожежно-рятувальної служби та місцеві мешканці. 

Волонтери вже заступили на цілодобове чергування та готові реагувати на всі пожежі та надзвичайні ситуації. 

А минулої доби, 27 лютого вони оперативно ліквідували пожежу в селі Благодатне, де внаслідок ворожих артилерійських обстрілів були розтрощені дві житлові двоповерхові будівлі й зайнялись господарські споруди, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Їм можна перерахувати гроші.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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