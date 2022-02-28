На Харківщині створюють добровільні пожежні формування

Ряд населених пунктів Харківщині відрізано від пожежно-рятувальних підрозділів.

У Харківській області ветерани пожежної охорони та місцеві мешканці об’єднуються у добровільні пожежні формування задля забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.

У зв'язку з російською агресією та бойовими діями ряд населених пунктів Харківщині відрізано від пожежно-рятувальних підрозділів. Для ліквідації пожеж багатьох містах та селах співробітникам ДСНС необхідно подолати відстані в понад 80 км.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Кожен ветеран, який має сили та бажання допомагати побратимам-вогнеборцям реагувати на виклики, може звернутися до керівника підрозділу, де проходив службу до звільнення. Особлива потреба в пожежниках-волонтерах є в сільській місцевості. Зараз, коли внаслідок ворожих обстрілів палає пів країни, такої допомоги потребують багато наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Так, в селищі Слобожанське Чугуївського району, начальник караулу 46-ї державної пожежно-рятувальної частини молодший лейтенант служби цивільного захисту Олександр Коноплич організував добровільний пожежний підрозділ, до складу якого увійшли ветерани пожежно-рятувальної служби та місцеві мешканці.

Волонтери вже заступили на цілодобове чергування та готові реагувати на всі пожежі та надзвичайні ситуації.

А минулої доби, 27 лютого вони оперативно ліквідували пожежу в селі Благодатне, де внаслідок ворожих артилерійських обстрілів були розтрощені дві житлові двоповерхові будівлі й зайнялись господарські споруди, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Їм можна перерахувати гроші.