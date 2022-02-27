Надя Дорофєєва зі сльозами записала звернення: "Немає нічого дорожчого за життя. І не важливо з якої ти країни"

Надя Дорофєєва зі сльозами записала звернення: "Немає нічого дорожчого за життя. І не важливо з якої ти країни"

Надя Дорофєєва слідом за Настею Каменських зі сльозами на очах звернулася до російських та білоруських матерів.

У відео Надя буквально ридаючи закликала припинити війну. Співачка сказала, що зараз мовчати – це злочин і закликала білоруських та російських матерів не відпускати своїх синів на війну.

Як і багатьом людям, зараз Дорофєєва сказала, що їй та її рідним, друзям дуже страшно. У пості під відео співачка написала:

"Вибачте мене за емоції. По-іншому ці слова не можу вимовити. Будь ласка припиніть поширювати ненависть одне до одного. Давайте пригадаємо, що ми всі ЛЮДИ. Немає нічого дорожчого за життя. І не важливо з якої ти країни".

Раніше Надя вже попросила аудиторію із Росії допомогти зупинити війну. Артистка написала емоційний пост про те, що їй страшно, але з Києва вона їхати не збирається. Надя також звернулася до своїх російських шанувальників та друзів, щоб ті допомогли зупинити цю війну. А українців попросила не панікувати. Раніше такий самий пост опублікувала Настя Каменських.

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