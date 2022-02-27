Блокування роботи Telegram в Україні: Дуров пояснив, чому хотів заборонити месенджер і чому передумав

Оновлено: засновник Telegram Павло Дуров через пів години після своєї заяви про можливість припинення роботи месенджера в Україні повідомив про те, що канал не блокуватимуть через велику кількість звернень не обмежувати роботу платформи.
В Україні планували призупинити або ж повністю обмежити роботу месенджера Telegram, але через пів години після виходу заяви засновник платформи і російський бізнесмен Павло Дуров переглянув своє рішення. Тож Telegram і надалі працюватиме в Україні.
Ймовірною причиною блокування роботи Telegram його засновник Павло Дуров назвав небажання використовувати месенджер, "як інструмент для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, тому у разі ескалації ситуації" зокрема в Україні планували призупинити або повністю обмежити роботоу платформи.
Також Дуров зазначив, що Telegram-канали все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної з подіями в Україні, тоді, як засновники соцмережі не взмозі перевірити усі публікації на достовірність.
"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації, ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - йдеться у повідомленні на каналі Павла Дурова в Telegram.
Але вже через півгодини після цієї заяви Павло Дуров повідомив, що канал не блокуватимуть через велику кількість звернень з проханням не обмежувати роботу платформи.
"Багато користувачів звернулися до нас із проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них – єдине джерело інформації. У зв'язку з цими зверненнями ми вирішили не розглядати подібні заходи. Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", - йдеться у повідоленні.
Нагадаємо, у січні повідомлялось про те, що у Німеччині можуть заборонити месенджер Telegram через неодноразове поширення антивакцинаторських настроїв на платформі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- корабліЄкатери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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