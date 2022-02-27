Блокування роботи Telegram в Україні: Дуров пояснив, чому хотів заборонити месенджер і чому передумав

Блокування роботи Telegram в Україні: Дуров пояснив, чому хотів заборонити месенджер і чому передумав

Оновлено: засновник Telegram Павло Дуров через пів години після своєї заяви про можливість припинення роботи месенджера в Україні повідомив про те, що канал не блокуватимуть через велику кількість звернень не обмежувати роботу платформи.

В Україні планували призупинити або ж повністю обмежити роботу месенджера Telegram, але через пів години після виходу заяви засновник платформи і російський бізнесмен Павло Дуров переглянув своє рішення. Тож Telegram і надалі працюватиме в Україні.

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Ймовірною причиною блокування роботи Telegram його засновник Павло Дуров назвав небажання використовувати месенджер, "як інструмент для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, тому у разі ескалації ситуації" зокрема в Україні планували призупинити або повністю обмежити роботоу платформи.

Також Дуров зазначив, що Telegram-канали все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної з подіями в Україні, тоді, як засновники соцмережі не взмозі перевірити усі публікації на достовірність.

"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації, ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - йдеться у повідомленні на каналі Павла Дурова в Telegram.

Але вже через півгодини після цієї заяви Павло Дуров повідомив, що канал не блокуватимуть через велику кількість звернень з проханням не обмежувати роботу платформи.

"Багато користувачів звернулися до нас із проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них – єдине джерело інформації. У зв'язку з цими зверненнями ми вирішили не розглядати подібні заходи. Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", - йдеться у повідоленні.

скриншот / Павло Дуров, Telegram

Нагадаємо, у січні повідомлялось про те, що у Німеччині можуть заборонити месенджер Telegram через неодноразове поширення антивакцинаторських настроїв на платформі.