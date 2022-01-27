У Німеччині можуть заборонити месенджер Telegram: в чому причина

У Німеччині можуть заборонити месенджер Telegram: в чому причина

Зокрема, причина заборони полягає в чат-групах Telegram, які використовували антивакцинатори та скептики, аби поширювати неправдиву інформацію про коронавірус та заохочувати підписників до насильства.

У Німеччині можуть заборонити месенджер Telegram через неодноразове використання цієї платформи для незаконних дій. Зокрема, йдеться про поширення антивакцинаторських настроїв та мобілізацію противників вакцинації.

Про це пише DW.

Як повідомляє видання, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) в середу, 26 січня, заявило, що створило робочу групу з метою розслідування повідомлень у Telegram, які "містять погрози смертю або поширюють ненависть".

Зокрема, одним із варіантів обмежень буде те, що уряд вимагатиме від Google та Apple видалити Telegram зі своїх магазинів застосунків, аби користувачі більше не могли встановити. Однак це ніяк не вплине на юзерів, які вже завантажили програму.

Своєю чергою, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер припустила, що в тому випадку, коли Telegram не допомагатиме долати випадки незаконної поведінки користувачів платформи, уряд може повністю заборонити месенджер.

Як зазначається, в уряді мають на увазі чат-групи в Telegram, до яких входили близько 200 тисяч учасників і які використовували деякі антивакцинатори та скептики, аби поширювати неправдиву інформацію про коронавірус та заохочувати підписників до насильства проти політиків.

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Так, у грудні 2021 року озброєні палаючими смолоскипами протестувальники використали месенджер для мобілізації скептиків коронавірусу біля будинку міністерки Саксонії Петри Кеппін.

Слід зазначити, що у 2017 році в Німеччині ухвалили закон, який вимагає від соцмереж видаляти нелегальний контент і повідомляти про це до поліції. Проте, як повідомляється, Telegram з органами юстиції чи безпеки не співпрацює.

Нагадаємо, у Білорусі вирішили карати не тільки адміністраторів, але й підписників опозиційних спільнот у Telegram. Так, підписка на Telegram-канали і чати, визнані режимом Лукашенка екстремістськими, каратиметься кримінальною відповідальністю. Учасникам таких спільнот загрожує максимальне покарання — до 7 років позбавлення волі.

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