Не дійшов додому: на Запоріжжі чоловік заліз до чужого будинку, щоб виспатись під батареями

Не дійшов додому: на Запоріжжі чоловік заліз до чужого будинку, щоб виспатись під батареями

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У селі П'ятихатки Василівського району Запорізької області чоловік втомився йти до свого будинку та заліз до чужого, щоб там переночувати. За це засудили до одного року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

Про це йдеться у вироку Василівського районного суду Запорізької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік вночі 6 січня повертався додому. Він був нетверезий та, втомившись йти до свого будинку, заліз до чужого помешкання. Він зайшов на кухню та заснув під батареями, де його на Різдво, 7 січня, знайшли власники помешкання. При цьому підозрюваний нічого не крав, а лише спав.

У суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України. Його засудили до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

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