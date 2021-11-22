Засновник Telegram Павло Дуров став громадянином Франції

Статки Павла Дурова в 2021 році сягали $17,2 млрд.

Російський бізнесмен, засновник соціальної мережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров, який родом із Санкт-Петербурга, отримав французьке громадянство.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначають, його ім'я є в указі про натуралізацію та реінтеграцію. Документ опублікова ли в офіційному журналі Французької Республіки.

За оцінкою Forbes, статки Павла Дурова в 2021 році сягали $17,2 млрд.

Зауважимо, російський програміст Дуров виїхав із РФ у 2014 році. Тоді він опублікував у себе на сторінці "ВКонтакті" сім пунктів, без яких повернення до Росії, на думку підприємця, "не має сенсу". Список містив відсутність системи чесних і незалежних судів, розмаїтість законів, що суперечать один одному, недосконалість системи освіти. Згодом він отримав громадянство в Сент-Кітсі та Невісі. У 2017 році Дуров переселився до Дубая.

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