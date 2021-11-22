САП висунула підозру нардепові Шахову про приховування 60 млн грн статків: все належить дружині

У заяві йдеться про незадекларовані квартири, заміські будинки, паркомісця та десятки земельних ділянок.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за дорученням генерального прокурора повідомив чинному народному депутатові про підозру "в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Йдеться про суму, що складає 60 млн грн. Це перша вручена народному депутатові підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Відповідну заяву 22 листопада оприлюднила пресслужба САП.

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"В ході проведення досудового розслідування встановлено, що народний обранець у поданій декларації не зазначив інформацію про житловий будинок та земельну ділянку в Київській області, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки", — повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У заяві йдеться про незадекларовані 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. м, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Загалом, депутат приховав майна на загальну суму майже 60 млн гривень.

У САП особу нардепа не повідомляють, лише зазначають, що до моменту доведення вини підозрюваного в законному порядку особа не може вважатися винуватою у вчиненні злочину.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що за схожими ознаками Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевіряти народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова. Попередньо, він приховав у декларації статки, оформлені на цивільну дружину, сума яких сягала $1,8 млн.

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Нардеп переконував, що такими коштами він володів до 2016 року, коли був бізнесменом. Шахов зазначив, що усі нажиті статки залишилися у попередньої дружини та 18-річного сина, в чиїй квартирі, за декларацією, і проживає нардеп.

Раніше програма "Схеми" оприлюднила розслідування, в якому показала заміський будинок депутата, оформлений на його цивільну дружину Інну Журбу, яку Шахов у декларації не вказав. Вартість двоповерхового котеджу складає понад 1,5 млн гривень.

Крім того, за даними ЗМІ, цивільна дружина депутата володіє й іншим майном, зокрема:

27 земельними ділянками на Київщині загальною площею майже 113 гектарів;

ще одним заміським котеджем, що удвічі більший за розміром, ніж той, який у ЗМІ називали помешканням Шахова;

вісьмома елітними квартирами та вісьмома паркомісцями в елітній багатоповерхівці на Печерську.

До того ж, Журба є власницею численної кількості компаній та нерухомості в Києві.

Шахов, своєю чергою, під час програми "Право на владу" відмовився коментувати такі статки своєї цивільної дружини, назвавши це "таємницею слідства".

Нагадаємо, від 1 вересня в Україні стартувала добровільна (одноразова) податкова амністія. Українці отримали можливість легалізувати своє готівкові заощадження, отримані "в конверті", та майно, придбане з таких коштів. Триватиме амністія рівно рік, до 1 вересня 2022-го.