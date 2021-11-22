У Росії рекордно падають рубль та акції компаній

Основні російські індекси РТС та Московської біржі відкотилися до серпневих показників.

У понеділок, 22 листопада, в Росії фіксують рекордні падіння на фінансових ринках. Це відбувається під тиском ззовні – через агресію Росії проти України та стягування військ до кордонів іноземні компанії розпочалися масово продавати акції російських компаній.

Основні російські індекси РТС та Московської біржі відкотилися до серпневих показників – це максимальне падіння за останні півтора року, від квітня 2020-го. Про це пише російський "Інтерфакс".

Падіння основних російських індексів 22 листопада 2021 року:

Індекс Московської біржі становив 3872,77 пункту – мінус 3,6%.

Індекс РТС становив 1628,1 пункту – мінус 5,6%.

Ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі – мінус 8,3%.

Падіння акцій, розписок та цінних паперів російських компаній 22 листопада 2021 року:

Яндекс – мінус 8,3%.

TCS Group – мінус 6,4%.

ПАТ "Полюс" – мінус 5,5%.

Сбербанк – муніс 5,2%.

Московська біржа – мінус 4,9%.

UC Rusal – мінус 4,7%.

АФК "Система" – мінус 4,3%.

Polymetal – мінус 3,8%.

Газпрому – мінус 3,7%.

НОВАТЕК – мінус 3,6%.

Інтер РАТ – мінус 3,6%.

АЛРОСА – мінус 3,5%.

OZON – мінус 3,4%.

Сургутнафтогаз – мінус 3%.

Магніта – мінус 3%.

Банк ВТБ – мінус 2,9%.

ММК – мінус 2,5%.

Татнафта – мінус 2,4%.

Газпром нафта – мінус 1,9%.

Норнікель – мінус 1,5%.

НЛМК – мінус 1,4%.

Аерофлот – мінус 1,3%.

Роснафта – мінус 1,2%.

МТС – мінус 1%.

ЛУКОЙЛ – мінус 0,8%.

Аналітикиня ІК "Велес Капітал" Олена Кожухова пояснила, що індекси Московської біржі та РТС прискорили падіння та опустилися до мінімумів від кінця серпня після повідомлень ЗМІ щодо можливого вторгнення Росії до України на початку 2022 року. Саме тому західні інвестори й почали виводити капітал.

Тим часом прискорив падіння й російський рубль. Протягом 22 листопада основна іноземна валюта в РФ здорожчала майже на півтора рубля: долар – до майже 75 рублів, євро – до 84,4 рубля. На таких високих показниках долар і євро в Росії трималися востаннє в липні цього року.

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