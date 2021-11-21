"Зимова війна": як і коли війська Росії можуть вторгнутися та хто допоможе Україні

"Зимова війна": як і коли війська Росії можуть вторгнутися та хто допоможе Україні

РФ нарощує присутність своїх військ біля українських кордонів.

Росія знову стягнула свою військову техніку до кордонів України. Але цього разу знімки супутника змусили американську розвідку стверджувати, що на столі у президента РФ Володимира Путіна просто зараз - план великої війни проти України.

Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

"Повномасштабна атака Росії проти України запланована на кінець січня або початок лютого 22-го року. І вона, імовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, десантно-штурмові операції на Сході, висадки десанту в Одесі та Маріуполі, вторгнення меншого масштабу з боку Білорусі", - каже очільник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов в інтерв’ю Military Times.

А відоме видання The Mirror написало про 600 десантників, яких оперативно готова направити до України Велика Британія через побоювання щодо планів Росії.

І от 20 листопада американські розвідники підтверджують, що початок "зимової війни" в Україні - справа кількох тижнів. Якщо...

Плани Кремля вустами пропагандистів

Нинішню ситуацію західна аналітика характеризує як найгірше протистояння Росії та Заходу від часів Холодної війни. Україна під загрозою вторгнення, яке може статися за кілька тижнів. Про це повідомляє американський канал CBS News з посиланням на офіційні джерела.

"Ми знаємо сценарій - влаштувати провокації в Україні та використати це як привід для того, що Росія збирається зробити", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Що саме збирається зробити Росія? Щоб дізнатися про це, не треба бути розвідником. Треба лише увімкнути кремлівське телебачення. А там провідні російські телезірки піднесено описують повномасштабне вторгнення в Україну за сирійським сценарієм.

Генерал Андрій Картаполов, якого експерти вважають причетним до збиття малазійського "Боїнга" над Донбасом, командував російським угрупованням у Сирії. А тепер деталізує сирійський сценарій для українців.

"Безумовно, на першому етапі проводитиметься повітряна наступальна операція, і її мета - повністю вивести системи управління, основні військові об'єкти, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів, комунікації. Щоб потім можна було заходити вирішувати завдання", - сказав командувач російським угрупованням в Сирії (2016-2017) Андрій Картаполов.

Завдання зрозумілі - руйнування української державності, формування лояльного режиму на руїнах незалежності.

Сирійський сценарій для України: Росія планує повномасштабне вторгнення на кінець січня

Три країни, на допомогу яких може розраховувати Україна

Тисячі нещасних людей у Білорусі, які штурмують паркани на польському кордоні, мають зіграти важливу роль у війні Росії проти України. Командувач Збройних сил Британії, сер Нік Картер називає мігрантів класичним оманливим маневром.

"Криза на кордоні має відвернути увагу від нових військових атак, які готує Путін в Україні", - б’є на сполох польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Буквально слово в слово його повторює держсекретар США Ентоні Блінкен, намагаючись зупинити Росію.

"Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить 14-й рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували", - сказав держсекретар США.

Отже, Штати, Британія та Польща. Схоже, лише на цю трійцю Україна може розраховувати, якщо хоче зупинити втілення сирійського сценарію для України. Прем’єр Британії спробував було переконати своїх європейських колег зробити вибір: що важливіше - паливо чи демократія?

"Ми сподіваємося, що інші європейські країни зрозуміють, незабаром постане вибір між вливанням російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та прихильністю до України", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Та у Брюсселі немає бажання підтримувати Україну у військовий спосіб. У разі відкритого вторгнення європейці пропонують лише санкції. А санкціями Кремль уже не налякаєш. Космічний стрибок цін на газ та нафту робить кремлівські заяви ще нахабнішими.

"Червоні лінії" Путіна

Путін просто глузує із колективного Заходу.

"Ми постійно говоримо про "червоні лінії". Але, звичайно, розуміємо, що партнери наші дуже своєрідні і так - як би м'якше - поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і до розмов про "червоні лінії", - сказав Путін.

Його "червона лінія" - вступ України до НАТО. Для того, щоб не дати її перетнути, російські танки готові переїхати своїми гусянками лінію українського кордону. Супутникові дані фіксують накопичення наступальної техніки навколо України.

"Масштабні накопичення військ навколо українського кордону будуть продовжуватися і вийдуть на пік десь у кінці січня", - прогнозує начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

На відміну від відкритого нарощування військових сил навесні 2021-го зараз Росія намагається стягувати війська приховано. І це вже не залякування, а реалізація реального наступального сценарію.

"Наші попередження останнього часу... справляють певний ефект: відома напруга там таки виникла", - зазначив Путін.

Чим американці допоможуть зупинити агресора

У Вашингтоні тим часом лунає гімн України. Міністр оборони США приймає свого українського колегу. Розмова про те, чим американці допоможуть зупинити агресора. Новий очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков чудовою англійською дякує за попередження про російські військові приготування.

Резніков добре вивчив росіян у Тристоронній контактній групі, тож розраховує, що арифметика можливих втрат змусить Кремль вчасно натиснути на гальма.

"Росіяни дуже прагматичні люди. Зупинити агресію можна лише чіткою ілюстрацією, що вона для них буде дуже дорогою. Цей прагматизм може бути підставою для розуміння, що агресія їм невигідна", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Але, здається, саме прагматизм підштовхує агресора діяти навпаки - тиснути на педаль газу своєї військової машини. Їхня мета - змінити владу в Києві на проросійську якнайшвидше. Чому ж вони поспішають?

Кілька тижнів на пороховій діжці

Ключові європейські країни паралізовані міграційною кризою. І, хоча розуміють, що за нею чітко стирчать вуха Кремля, з Росією сваритись не хочуть. Бо незабаром запрацює газопровід "Північний потік-2". Він перетворить європейських партнерів Росії з покупців газу на його продавців. А ціни на російський газ, як відомо, зросли до космічних масштабів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс стала на 85 хвилин виконувачкою обов’язків президента Сполучених Штатів, поки Джо Байден був у шпиталі під наркозом. У США відчувається нервозність. Що більший вік Байдена, то вищий ризик частих замін найвпливовішої людини у світі. І це може пригальмувати швидку реакцію Америки на подальшу агресію проти України.

Та у Кремлі усвідомлюють - це вікно можливостей для них швидко затулиться. Наступного року Україна почне будувати дві нові військово-морські бази разом з британцями. Український флот поповниться новими катерами та кораблями, зокрема, ракетними. Нові українські ракети стануть на бойове чергування й на березі. Україна не лише придбає до пів сотні "Байрактарів", а й матиме цілий завод безпілотників.

"Ми збудуємо в Україні центр із дослідження, вдосконалення та виробництва безпілотних платформ", - сказав директор компанії "Байкар" Халук Байрактар.

Коли весь цей арсенал з’явиться в Україні, ціна агресії стане непідйомною. Тож Москва поспішає і підвищує ставки. Схоже, Україні гарантовані кілька найближчих тижнів на пороховій діжці.

Автори: Андрій Цаплієнко, Ольга Кошеленко

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