Містичний прогноз на 22-28 листопада: що руни нам віщують

Руна - давній інструмент для пророкування майбутнього.

Руни - це письмо стародавніх германців.

Руни: що це таке

Руни використовувався з першого століття по 2-12 століття на території сучасних Данії, Швеції та Норвегії, до 10-13 століття в Ісландії та Гренландії, а також у шведській провінції Даларна до 19 століття.

Після прийняття християнства в країнах Північної Європи руни як письмо були витіснені латиною. Сам термін «руна» має відношення до давньонімецького кореня run, що означає "секрет". Всього відомо близько 5000 рунічних написів, більшість з яких знайдено в Швеції. Крім того, рунічні календарі існували в середньовічній Європі.

Зараз руни використовуються у сфері езотерики для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 22-28 листопада 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Гебо"

У Старшому Футарці назва цієї руни означає "дар". Через відсутність цієї руни в молодшому Футарці і інших рунічних поемах, що не дійшли до нас, про неї є згадка лише в одній рунічній поемі — англосаксонській.

З погляду езотерики, ця руна свідчить про подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру або рівновагу. Вона має стосунок до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих та партнерських стосунків.

Зараз всесвіт буде вас перевіряти, що ви транслюєте у світ і як ви приймаєте його дари. Якщо ви щось приймете, то у відповідь ви маєте стати ще більш щедрими. Коло обміну немає бути розірване, а щоб досягнути духовної рівноваги, варто навчитися давати і приймати.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Ейваз"

"Ейваз" - це тринадцята руна старшого та англосаксонського Футарків.

Назва означає вид дерев – "тис". Руну "Ейваз" не варто плутати з руною "Соулу", яка може мати схоже зображення. За цією руною стоїть образ Світового Древа чи тиса. Також у сучасній езотериці вона символізує прискорення, прагнення вперед (відповідно, "віддзеркалена" версія означає рух назад).

Зауважимо, що тис — рід хвойних рослин родини тисових. Це вічнозелені дерева або чагарники з червонувато-сірою гладенькою або пластинчастою корою.

Зараз ви маєте усвідомити, що марно тримаєтеся за застарілі твердження і надії, нині слід побачити нові можливості, які вас оточують. Не намагайтеся опиратися змінам, вони пов'язані з циклом смерті і відродження. настав дати час минулому піти і сміливо дивитися у майбутнє.

З погляду езотерики, ця карта свідчить про силу, надійність, захист, що заслуговує на довіру, просвітленість та витривалість, йдеться про силу руху вперед, забезпеченість ціллю і мотивами. Також вона вказує на визначення власних пріоритетів і можливість досягнення поставленої мети. Можливо, у вашому житті з'явиться чесна людина, яка варта довіри.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Еваз"

"Еваз" — це дев'ятнадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва руни означає "кінь". Імовірно, така назва у неї через те, що верхня частина руни вигнута вниз, через що вона нагадує вид на коня збоку.

Йдеться про переміщення, рух і зміни на краще, вона вказує на поступовий розвиток і прогрес. Також вона оповідає про гармонію, взаємодію, довіру, лояльність. Можливо, всесвіт готує для вас ідеального товариша.

Не вважайте дружбу тим, що саме собою розуміється. Даруйте свою вірність тим, хто на неї справді заслуговує і потребує вашої підтримки. Водночас не будьте занадто гордими, не просячи про допомогу і не відмовляйтеся, якщо її вам. Визнайте, що інші люди можуть вам допомогти і ви тільки виграєте від цього.

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