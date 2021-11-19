Міфи про мед: чи корисно насправді його їсти

Міфи про мед: чи корисно насправді його їсти

Мед калорійніший за звичайний білий цукор. Тож, чого більше в меді - користі чи небезпеки?.. Нас консультує дієтологиня Олена Плахотнюк.

Незалежно від того, додаєте ви його у ранкову вівсянку, чи до післяобіднього чаю, мед часто розглядається як вид корисної солодощі. Але чи так це насправді.

"Мед містить близько 40% фруктози і 30% глюкози, а також трохи води, пилку і мікроелементів. Рафінований цукор для порівняння складається з 50% фруктози і 50% глюкози", - говорить наша консультантка Олена Плахотнюк.

Читайте далі, щоби дізнатися про побічні ефекти вживання меду.

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Рівень цукру в крові може підскочити

Одна столова ложка меду містить:

калорії - 64,

білки - 0 г,

жири - 0 г,

вуглеводи - 17 г,

клітковина - 0 г,

цукор - 17 г,

вітаміни і мінерали (залізо, цинк, калій, кальцій, магній) в невеликй кількості

Так, мед - це натуральний продукт, але важливо пам'ятати, що він містить багато цукру (простих вуглеводів), споживання яких варто скорочувати в раціоні.

Мед має подібний вплив на рівень цукру в крові. Він спричиняє значний стрибок глюкози, якщо його вживати окремо, але у поєднання з іншими продуктами може допомогти зменшити такий ефект.

Якщо ви додасте клітковину, наприклад, з'їсте скибочку цільнозернового хліба з медом, то уповільните всмоктування цукру в кров. Його рівень підвищиться, але це не станеться миттєво.

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Робота кишечника може покращитися

Хочете покращити здоров'я кишечника? Мед може допомогти.

Мед є природним антибактеріальним засобом. Це робить його чудовим доповненням до дієти будь-кого, хто страждає від шлунково-кишкових проблем, харчових отруєнь або просто хоче запобігти потенційним проблемам з кишечником.

У статті 2011 року, опублікованій в Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, зазначено, що мед особливо ефективний проти трьох найпоширеніших штамів бактерій E. coli, Salmonella enterica та Staphylococcus aureus.

Але прямих доказів лікувальних застосувань меду немає.

"Сирий мед не перевершує оброблений за поживністю чи перевагами для здоров'я. Дослідники виявили, що переробка не впливає на харчову цінність меду або рівень антиоксидантів", - говорить Олена Плахотнюк.

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Кому не можна їсти мед

Мед є безпечною їжею для більшості людей, але не для всіх.

Не можна давати мед немовлятам до 12 місяців. Речовина містить частинки пилу, які переносять спори бактерій, що викликають ботулізм. Немовлятам не вистачає стійкості до багатьох мікробів, тож, вони можуть сильно захворіти.

Тим, хто схильний до алергії, слід з обережністю вживати мед.

У світовій практиці є дослідження, які свідчать на користь меду для полегшення симптомів болю в горлі та кашлю. Наприклад, згідно з мета-аналізом 2020 року, опублікованим у BMJ Evidence-Based Medicine, мед надає полегшення при інфекціях верхніх дихальних шляхів.

Однак такий метод, як вважає більшість лікарів, не кращий за деякі безрецептурні ліки. Рекомендуємо в такому випадку порадитися з лікарем, аби не пропустити чи запустити серйозне захворювання, особливо в період активізації різноманітних респіраторних вірусів.