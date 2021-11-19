Мифы о меде: полезно ли на самом деле его есть

Мифы о меде: полезно ли на самом деле его есть

Мед калорийнее обычного белого сахара. Так чего же больше в меде — пользы или вреда?.. Нас консультирует диетологиня Елена Плахотнюк.

Независимо от того, добавляете ли вы его в утреннюю овсянку, или к послеобеденному чаю, мед часто рассматривается как вид полезной сладости. Но так ли это на самом деле?

"Мед содержит около 40% фруктозы и 30% глюкозы, а также немного воды, пыльцы и микроэлементов. Рафинированный сахар для сравнения состоит из 50% фруктозы и 50% глюкозы", – говорит наша консультантка Елена Плахотнюк.

Читайте дальше, чтобы узнать побочные эффекты употребления меда.

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Уровень сахара в крови может подскочить

Одна столовая ложка меда содержит:

калории – 64,

белки – 0 г,

жиры – 0 г,

углеводы – 17 г,

клетчатка – 0 г,

сахар – 17 г,

витамины и минералы (железо, цинк, калий, кальций, магний) в небольшом количестве

Да, мед – это натуральный продукт, но важно помнить, что он содержит много сахара (простых углеводов), потребление которых следует сокращать в рационе.

Мед оказывает подобное влияние на уровень сахара в крови. Он вызывает значительный скачок глюкозы, если его употреблять отдельно, но в сочетании с другими продуктами может помочь снизить этот эффект.

Если вы добавите клетчатку, например, съедите ломтик цельнозернового хлеба с медом, таким образом замедлите всасывание сахара в кровь. Его уровень повысится, но не мгновенно, а постепенно.

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Работа кишечника может улучшиться

Хотите улучшить здоровье кишечника? Мед может помочь. Он является естественным антибактериальным средством. Это делает его отличным дополнением к диете любого, кто страдает желудочно-кишечными проблемами, пищевыми отравлениями или просто хочет предотвратить потенциальные проблемы с кишечником.

В статье 2011 года, опубликованной в Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, отмечено, что мед особенно эффективен против трех наиболее распространенных штаммов бактерий E. coli, Salmonella enterica и Staphylococcus aureus.

Но прямых доказательств лечебных свойств меда нет.

"Сырой мед не превосходит обработанный по питательности или предпочтениям для здоровья. Исследователи обнаружили, что переработка не влияет на пищевую ценность меда или уровень антиоксидантов", — говорит Елена Плахотнюк.

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Кому нельзя есть мед

Мед является безопасной пищей для большинства людей, но не для всех.

Нельзя давать мед младенцам до 12 месяцев. Вещество содержит частицы пыли, переносящие споры бактерий, вызывающих ботулизм. Младенцам не хватает устойчивости ко многим микробам, поэтому они могут сильно заболеть.

Тем, кто подвержен аллергии, также следует с осторожностью употреблять мед.

В мировой практике есть исследования, свидетельствующие в пользу меда для облегчения боли в горле и при кашле. Например, согласно мета-анализу 2020 года, опубликованному в BMJ Evidence-Based Medicine, мед помогает перенести инфекции верхних дыхательных путей.

Однако такой метод, как считает большинство врачей, не лучше некоторых безрецептурных лекарств. Посоветуйтесь со своим врачом, чтобы не пропустить или запустить серьезное заболевание, особенно в период активизации различных респираторных вирусов.