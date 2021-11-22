Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 22 ноября зафиксировано 7 464 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 326 человек, 10 540 пациентов выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 501 человек, а 99 826 человек вакцинированы против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

поправилось – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598;

проведено ПЦР-тестов – 15 557 638.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.