Курс доллара и евро на 22 ноября

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро – 30 грн.
В понедельник, 22 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 22 ноября:
- Доллар США – 26,56 грн (плюс 12 коп.).
- Евро – 29,97 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 19 ноября:
- Доллар США – 26,45/26,65 грн.
- Евро – 29,85/30,20 грн.
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