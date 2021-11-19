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Курс доллара и евро на 22 ноября

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Курс доллара и евро на 22 ноября

Associated Press

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро – 30 грн.

В понедельник, 22 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 ноября:

  • Доллар США – 26,56 грн (плюс 12 коп.).
  • Евро – 29,97 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 19 ноября:

  • Доллар США – 26,45/26,65 грн.
  • Евро – 29,85/30,20 грн.

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