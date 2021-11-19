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Курс долара і євро на 22 листопада

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Курс долара і євро на 22 листопада

Associated Press

Вартість долара становить 26,6 грн, а євро – 30 грн.

У понеділок, 22 листопада, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 22 листопада:

  • Долар США – 26,56 грн (плюс 12 коп.).
  • Євро – 29,97 грн (плюс 1 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 19 листопада:

  • Долар США – 26,45/26,65 грн.
  • Євро – 29,85/30,20 грн.

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