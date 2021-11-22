Курс долара і євро на 23 листопада

Курс долара і євро на 23 листопада

Вартість долара становить 26,6 грн, а євро – 30 грн.

У вівторок, 23 листопада, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 23 листопада:

Долар США – 26,65 грн (плюс 9 коп.).

Євро – 30,05 грн (плюс 8 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 22 листопада:

Долар США – 26,50/26,70 грн.

Євро – 29,85/30,20 грн.

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