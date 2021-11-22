Курс долара і євро на 23 листопада

Вартість долара становить 26,6 грн, а євро – 30 грн.
У вівторок, 23 листопада, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 23 листопада:
- Долар США – 26,65 грн (плюс 9 коп.).
- Євро – 30,05 грн (плюс 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 22 листопада:
- Долар США – 26,50/26,70 грн.
- Євро – 29,85/30,20 грн.
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