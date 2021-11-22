Курс доллара и евро на 23 ноября

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро – 30 грн.
Во вторник, 23 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 23 ноября:
- Доллар США – 26,65 грн (плюс 9 коп.).
- Евро – 30,05 грн (плюс 8 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 22 ноября:
- Доллар США – 26,50/26,70 грн.
- Евро – 29,85/30,20 грн.
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