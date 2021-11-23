Курс долара і євро на 24 листопада: валюта дорожчає

Курс долара і євро на 24 листопада: валюта дорожчає

Вартість долара становить 26,9 грн, а євро – 30,2 грн.

У середу, 24 листопада, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 24 листопада:

Долар США – 26,86 грн (плюс 21 коп.).

Євро – 30,23 грн (плюс 18 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 23 листопада:

Долар США – 26,70/26,95 грн.

Євро – 30,00/30,35 грн.

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