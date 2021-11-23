В Україні стрімко дорожчає житло: як змінилися ціни

Серед українців збільшився попит на квартири.
В Україні стрімко дорожчають квартири.
Про це розповіли у "Сніданку з 1+1" 23 листопада.
Зростання цін на нерухомість ріелтори пояснюють підвищеним попитом, а також подорожчанням будівельних матеріалів. За рік вартість квадратних метрів в Україні зросла в середньому на 17%. Утім, найближчим часом тенденція до подорожчання нерухомості триватиме.
Найбільше додали в ціні новобудови в передмісті столиці. Крім того, нарощують вартість міста-мільйонники. Зокрема, в Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові нерухомість від початку року подорожчала на 13%.
Як повідомлялося, напередодні новорічних свят українці стали активніше шукати житло подобово, водночас і орендодавці збільшують пропозицію. Найбільше виросла кількість трикімнаток в Івано-Франківську – на 84%. Українці, своєю чергою, активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами, а також квартири.
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