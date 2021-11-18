В Україні подорожчала оренда однокімнатних квартир - Держстат

У столиці від початку року орендна плата зросла майже на 12%.

В Україні у жовтні 2021 року вартість оренди однокімнатної квартири в середньому у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 9,3% - до 4 266 гривень.

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По це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що у Києві оренда однокімнатної квартири від початку року зросла на 11,7% - до 8 512 гривень.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта прогнозував, що вартість оренди квартир може знизитись від 10% до 25% на час опалювального сезону. Як повідомлялося, оренда житла у Києві постійно дорожчає і з початку року за січень-вересень ціни в середньому зросли на 12%.

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