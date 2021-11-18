alyona alyona показала пишні форми у спідній білизні

Артистка поміркувала, чому дівчата роблять відверті фото.

Українська реперка alyona alyona не соромиться показувати на камеру свою фігуру.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує у білій спідній білизні з мереживними вставками. Вбрання гарно підкреслило пишні форми реперки. Окрім того, Альона для світлини обрала вдалу позу.

alyona alyona у спідньому / instagram.com/alyona.alyona.official

До слова, зірка поміркувала над тим, чому дівчата надсилають хлопцям свої відверті знімки. Вона збентежена, що підлітки намагаються таким чином сподобатися протилежній статі.

"Сумно, що частина сучасних підлітків намагаються сподобатися протилежній статі не мізками, харизмою та вчинками. Якесь сексуалізоване суспільство", - поділилася зірка.

Знаменитість вважає, що підлітки можуть підкорювати серця одне одного своєю індивідуальністю. Відверті світлини не варто надсилати, адже їх можуть використати в корисних цілях.

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