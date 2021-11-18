alyona alyona показала пышные формы в нижнем белье

Артистка поразмыслила, почему девушки делают откровенные фото.

Украинская реперша alyona alyona не стесняется показывать на камеру свою фигуру.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в белом нижнем белье с кружевными вставками. Наряд красиво подчеркнули пышные формы реперши. Кроме того, Алена для фотографии выбрала удачную позу.

alyona alyona в нижнем белье / instagram.com/alyona.alyona.official

К слову, звезда поразмышляла над тем, почему девушки присылают ребятам свои откровенные снимки. Она смущена, что подростки пытаются таким образом понравиться противоположному полу.

"Грустно, что часть современных подростков пытаются понравиться противоположному полу не мозгами, харизмой и поступками. Какое-то сексуализированное общество", — поделилась звезда.

Знаменитость считает, что подростки могут покорять сердца друг друга своей индивидуальностью. Откровенные фотографии не следует отправлять, ведь их могут использовать в полезных целях.

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