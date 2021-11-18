Не заметил в темноте: в Одесской области водитель сбил ребенка на переходе

Не заметил в темноте: в Одесской области водитель сбил ребенка на переходе

Пострадавшую доставили в больницу.

В Белгород-Днестровском пострадала 11-летняя девочка – на пешеходном переходе ребенка сбил водитель на BMW.

Инцидент произошел накануне, сообщает Телеграмм-канал "Одесса-Info".

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Ребенок переходил дорогу на перекрестке улиц Военной Славы и Независимости на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель сказал правоохранителям, что не заметил девочку в темноте. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на черепно-мозговую травму.

Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.

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