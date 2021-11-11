В Николаеве парень подстрелил свою девушку

В Николаеве парень подстрелил свою девушку

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В Николаеве 18-летняя девушка получила ранения из пистолета. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

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В полицию обратился 20-летний парень и заявил, что его сожительница получила огнестрельное ранение плеча. 18-летняя потерпевшая была госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что девушка получила телесные повреждения в результате неосторожного обращения с оружием заявителем.

Следователи начали уголовное производство. Пистолет, предварительно травматического действия, разрешение на приобретение и хранение которого законодательством не предусмотрено, правоохранители изъяли. Продолжается расследование.

Напомним, в Винницкой области охотник ранил 14-летнего подростка. Парень гулял с домашней собакой возле пруда, где охотники охотились на дичь. Один из них и попал в парня – утверждает, что случайно. С огнестрельным ранением подросток оказался в больнице.

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