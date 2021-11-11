У Миколаєві хлопець підстрелив свою дівчину 

Постраждалу з травмами доправили до лікарні.
У Миколаєві 18-річна дівчина отримала поранення з пістолета. Її доправили до лікарні.
Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області.
До поліції звернувся 20-річний хлопець і заявив, що його співмешканка отримала вогнепальне поранення плеча. 18-річна потерпіла була госпіталізована, наразі її життю нічого не загрожує.
На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що дівчина отримала тілесні ушкодження внаслідок необережного поводження зі зброєю заявником.
Слідчі розпочали кримінальне провадження. Пістолет, попередньо травматичної дії, дозвіл на придбання та зберігання якого законодавством не передбачений, правоохоронці вилучили. Триває розслідування.
Нагадаємо, на Вінниччині мисливець поранив 14-річного підлітка. Хлопець гуляв із домашнім собакою поблизу ставка, де мисливці полювали на дичину. Один із них і влучив у хлопця - твердить, що випадково. Із вогнепальним пораненням підліток опинився у лікарні.
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