У Вінницькій області лікарі витягнули дріб із випадково підстреленого під час полювання юнака

Претензій до мисливця родина не має.

Вигулював собаку – отримав кулю. На Вінниччині мисливець випадково поранив 14-річного підлітка.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Сталося це у селі Мала Стратіївка. Хлопець гуляв із собакою поблизу ставка, а там в цей час мисливці полювали на диких качок. Після одного з пострілів, осколки від набою застрягли у грудях та голові підлітка. Мисливці самі доправили пораненого до районної лікарні. Але медики кажуть, поранення не тяжкі.

Поліція з'ясувала, стріляв 26-річний чоловік, полював за правилами, за межами населеного пункту, і мав дозвіл. Та й з місця він нікуди не тікав. Тож стрільця не затримували, поліцейські лише вилучили рушницю. Слідчі кажуть, вочевидь дріб зрикошетив від дерева.

Нині поранений хлопець в лікарні, йому краще. «Виявили три дробинки, дві в м'яких тканинах голови, одне в грудях. Воно лежало в середині грудної клітки на діафрагмі, вони її забрали, зараз він в задовільному стані, ходить», - розповідає травматолог Тростянецької лікарні Віктор Дзюба.

Рідні запевняють, претензій до мисливця не мають, бо той стріляв ненавмисне. «Це нещасний випадок, коли діставали дробину, то дерево у дробині було, значить воно зрикошетило і пішло», - додає бабуся Наталія Дзюменко.

14-річний підліток вигулював собаку і випадково потрапив під мисливську кулю | Новини України

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