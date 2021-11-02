У Харкові брат доглядальниці замовив вбивство чоловіка, щоб заволодіти його квартирою (відео)

У Харкові брат доглядальниці замовив вбивство чоловіка, щоб заволодіти його квартирою (відео)

Група осіб планувала отруїти чоловіка під час застілля.

У Харкові правоохоронці попередили замовне вбивство чоловіка, після смерті якого група осіб хотіла заволодіти його житлом.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Зловмисників затримали під час проведення поліцейської спецопераці. Як встановили правоохоронці, харків’янин замовив вбивство 64-річного власника квартири, на яку був оформлений договір пожиттєвого утримання.

"Поліція встановила, що розправитися з чоловіком і заволодіти його квартирою вирішив рідний брат доглядальниці. Він знайшов людину, яка погодилася скоїти вбивство. Вони планували отруїти чоловіка під час спільного застілля", - повідомили у поліції.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Євген Соколов, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року між 64-річним харків’янином і 26-річною дівчиною укладено спадковий договір, згідно з яким дівчина повинна доглядати за чоловіком та в разі його смерті набуває право власності на його квартиру.

Рідний брат доглядальниці із спільником розробляли план вбивства, який передбачав настання смерті потерпілого під виглядом природної смерті, з метою виконання якого замовили через мережу Інтернет речовину, схожу на спирт, та вирішили отруїти потерпілого під час спільного застілля.

"Реалізуючи свої наміри, рідний брат доглядальниці та чоловік прийшли до 64-річного харків’янина, проте були затримані біля входу в квартиру потерпілого працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України. Під час огляду затриманих виявлено та вилучено речові докази, у тому числі, пляшка зі спиртовмісною сумішшю", - розповіли у прокуратурі.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Дії замовника кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, виконавця - ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обом чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Вінниці суд виніс вирок чоловікові, який організував замовне вбивство власного зятя. Він проведе за ґратами 14 років.

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