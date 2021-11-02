Відомий український гурт розпався після 10 років свого існування

З колективу Artik & Asti пішла солістка.

Відомий український гурт Artik & Asti оголосив про завершення творчої кар'єри.

Сумну для шанувальників звістку повідомив продюсер і творець гурту Артем Умрихін, більш відомий під псевдонімом Artik. Він розповів, що піти з гурту вирішила його солістка Анна Дзюба.

"Ані для кого кого не секрет, що цього року гурту Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років з моменту, як я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Відсьогодні наші шляхи розходяться і кожен йде своїм шляхом", - повідомив Умрихін.

Artik & Asti на початку кар'єри / instagram.com/artik

Чому Дзюба прийняла рішення піти з гурту, невідомо. Продюсер зазначив, що ймовірно, артистка продовжить сольну кар'єру, а він продовжить писати пісні та шукати нові таланти.

Artik & Asti на початку кар'єри / instagram.com/artik

"Хочу висловити подяку Ані, разом ми пройшли довгий, неймовірно цікавий та важливий шлях! Тепер у кожного буде своя дорога, а гурт Artik & Asti продовжує свою діяльність, але вже в оновленому складі. В якому?! Скоро розкажу!" – заінтригував Умрихін.

Зазначимо, що гурт Artik & Asti був створений 2010 року. Розуміючи, що в Україні навряд чи вийде змагатися з мастодонтами поп-хіп-хопу, Artik & Asti пропонують свої треки за кордон. 2014-го пісні гурту беруть в ротацію російські радіостанції. І вони, на свій страх і ризик, переїжджають туди.

Далі події розвиваються стрімко. Artik & Asti один за одним випускають альбоми, а їхні пісні розривають музичні чарти. Артисти активно гастролюють, не забуваючи, звісно, і про Україну. Найпопулярніші треки дуету: "Неделимы", "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка", "Она не я" та багато інших.

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