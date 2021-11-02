Прем’єри на телеканалі ПЛЮСПЛЮС у листопаді

"Волохатий блог-2", новий мультсеріал "Ф’южн Макс" та продовження "Леді Баг і Супер Кіт".

У листопаді телеканал ПЛЮСПЛЮС підготував для глядачів прем’єру другого сезону мультсеріалу власного виробництва "Волохатий бог", першого сезону анімаційних пригод "Ф’южн Макс" та нові серії "Леді Баг і Супер Кіт".

1 листопада на глядачів ПЛЮСПЛЮС чекає прем’єра мультсеріалу "Ф’южн Макс" про боротьбу людей із залізними монстрами. У часи, коли механічні чудовиська нападають на місто, діти об’єднуються з помічниками, аби захиститися. І поки вони готуються до битви, виявляється, що за атакою стоїть набагато потужніший організатор, ніж здавалося на перший погляд. Як розвиватимуться події можна дізнаватися щодня о 13:00.

11 листопада телеканал ПЛЮСПЛЮС розпочне показ четвертого сезону анімаційних пригод "Леді Баг і Супер Кіт". Кожного дня на Марінетт та Едріана, паризьких друзів та за сумісництвом супергероїв, чекають пригоди у боротьбі з підступним лиходієм. Вони ходять до школи та спілкуються з ровесниками, а після уроків кожен з них перетворюється на супергероя, щоб захистити власне місто та його жителів. Дивіться нові серії мультсеріалу. Слідкуйте за анонсами щодо часу прем’єри на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

Також у листопаді на глядачів чекає прем’єра другого сезону анімаційного серіалу власного виробництва "Волохатий блог" від телеканалу ПЛЮСПЛЮС. За сюжетом, головні герої Трикутя, Квадрик та Кружко ведуть свій блог, у якому розповідають про звички, поведінку та життя різних тварин. Мультсеріал у розважальній формі вчить краще розуміти навколишнє середовище та його складові, турботі про довкілля та її жителів, а також зображує добрі та корисні риси тварин, які людина може перейняти. У 12 нових серіях ми побачимо таких тваринок як бегемотів, жирафів, капібарів (великих гризунів), коал, кіз, круків, лебедів, лінивців, поросят, собак, ведмедів та каланів (морських видр).

Слідкувати за анонсами, новинами ПЛЮСПЛЮС та подіями зі світу анімації можна на сторінках телеканалу ПЛЮСПЛЮС у соціальних мережах instagram і facebook.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання