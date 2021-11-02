Матір під час прогулянки із донькою зґвалтували просто посеред вулиці: дитина лежала обличчям у багнюці

Матір під час прогулянки із донькою зґвалтували просто посеред вулиці: дитина лежала обличчям у багнюці

Потерпіла жінка з жахом пригадує момент, коли вони пліч-о-пліч лежали з дочкою прямо в багнюці і плакали від страху.

В Уельсі зловмисник просто на велосипедній доріжці зґвалтував матір та намагався вчинити те саме з її маленькою донькою. Чоловік на підпитку підійшов до жінки і почав погрожувати їй дітьми, якщо та не підкориться йому. За злочин він отримав 24 роки ув’язнення.

Про це повідомляє сайт Daily Mail.

У травні цього року мати зі своїми дітьми гуляли велосипедною доріжкою. Спочатку вони пройшли повз "неохайного незнайомця", який виявився підсудним Ентоні Вільямсом. Тоді чоловік пішов слідом за родиною. Перш ніж підійти до жінки, імені якої не називають, ґвалтівник наказав їй зупинитись і роздягнутись.

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Спочатку жінка була збентежена, але потім Вільямс почав погрожувати, що завдасть шкоди її дітям, якщо жінка не підкориться йому.

Під час жахливого нападу, який тривав близько 20 хвилин, Вільямс вдарив потерпілу, а потім наказав їй зняти джинси і лягти прямо посеред дороги. Жінка пригадує, як перш ніж вдарити її, Вільямс запитав: "Ти хочеш, щоб твої діти пережили це саме?"

Після того підсудний наказав матері роздягнути дочку, інакше він погрожував насильством. Коли дитина лежала обличчям просто у багнюці, Вільямс намагався її зґвалтувати. Жінка з жахом пригадує момент, коли вони пліч-о-пліч лежали з дочкою на землі і плакали від страху.

"Я притулилась до дочки і спробувала запевнити її, що з нею все буде добре", — з жахом розповідає потерпіла.

Напад припинився лише тоді, коли дівчинка сказала, що вже не може дихати. Лише після цього матері та її дітям врешті вдалося втекти.

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За даними суду, після цього Вільямс сказав своєму сусідові, що, мабуть, він скоїв те, "що може завдати неприємностей". Підсудний спочатку стверджував, що жінка сама підійшла до нього посеред велосипедної доріжки з проханням про грубий секс.

Пізніше Вільямс зізнався своєму сусідові, що насправді зґвалтував жінку. Після широких публічних закликів поліції у ЗМІ щодо інформації про цей інцидент сусід звернувся до правоохоронних органів і повідомив про свої занепокоєння.

Під час інтерв'ю поліції 43-річний Ентоні Вільямс зізнався, що у нього були проблеми з алкоголем і напередодні він витратив купу грошей на випивку.

Спочатку суд призначив ґвалтівнику 16 років ув’язнення. Але після оприлюднення нових фактів суддя Волтерс сказав, що обвинувачений несе значну загрозу для суспільства, тому строк ув’язнення продовжили до 24 років. Крім того, Вільямс до кінця дня перебуватиме в реєстрі сексуальних злочинців.

Сам Вільямс переконував присяжних, що гадки не має, що на нього найшло. Чоловік сказав, що не пам’ятає абсолютно нічого, але йому прикро за те, що він скоїв і за травму, яку він завдав потерпілим.

Адвокат обвинуваченого наголошував на тому, що його підзахисний визнав свою провину, що може полегшити покарання. Натомість суддя зазначив, що тоді на доріжці Вільямс завдав жінці та її дітям непоправної шкоди, оскільки найбільший страх для матері — це загроза життю і здоров’ю її дітей.

Сама жінка сказала, що ці спогади вже ніколи не покинуть її і назвала Вільямса "огидною, хворою і підлою" людиною.

Раніше Ентоні Вільямс вже був визнаний винним за трьома звинуваченнями у спробі зґвалтування. Підсудний вже мав дев’ять судимостей за 13 злочинів, в тому числі за крадіжки зі зломом, підпал та напади.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсильванія у потязі поблизу Філадельфії зґвалтували жінку. Жоден пасажир не спробував завадити нападнику. Попри те, що потерпіла чинила опір, зловмиснику вдалося роздягти її і зґвалтувати. Напад помітив співробітник Транспортного управління Південно-Східної Пенсільванії (SEPTA), який викликав поліцію.

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