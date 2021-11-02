55-річна Сальма Гаєк коротко підстриглася та змінила колір волосся

Артистка це зробила заради знімань у фільмі.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк вирішила змінити свій імідж.

Так, зірка підстригла своє довге волосся. Нині у Сальми довге каре. Окрім цього Гаєк також перефарбувалася. Так, зірка змінила свій колір волосся на рудий.

До слова, на такі експерименти Сальма наважилась заради знімань у фільмі "Дім Гуччі". Відповідний постер вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сімейні секрети ніколи не вічні. Запитайте Піну – ворожку та подругу Патриції", - розповіла про свою героїню акторка.

Зазначимо, за сюжетом Піна - подруга головної героїні Патриції. Вона була засуджена до 25 років ув'язнення за те, що допомогла вбити чоловіка Патріції Мауріціо.

Планується, що стрічка з’явиться в українських кінотеатрах 25 листопада.

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