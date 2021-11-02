Премьеры на телеканале ПЛЮСПЛЮС в ноябре

"Мохнатый блог-2", новый мультсериал "Фьюжн Макс" и продолжение "Леди Баг и Супер Кот".

В ноябре телеканал ПЛЮСПЛЮС подготовил для зрителей премьеру второго сезона мультсериала собственного производства "Мохнатый бог", первого сезона анимационных приключений "Фьюжн Макс" и новые серии "Леди Баг и Супер Кот".

1 ноября зрителей ПЛЮСПЛЮС ждет премьера мультсериала "Фьюжн Макс" о борьбе людей с железными монстрами. В те времена, когда механические чудовища нападают на город, дети объединяются с помощниками, чтобы защититься. И пока они готовятся к битве, оказывается, что за атакой стоит гораздо более мощный организатор, чем казалось на первый взгляд. Как будут развиваться события, можно узнавать ежедневно в 13:00.

11 ноября телеканал "ПЛЮСПЛЮС" начнет показ четвертого сезона анимационных приключений "Леди Баг и Супер Кот". Каждый день Маринетт и Эдриана, парижских друзей и по совместительству супергероев, ждут приключения в борьбе с коварным злодеем. Они ходят в школу и общаются с ровесниками, а после уроков каждый из них превращается в супергероя, чтобы защитить собственный город и его жителей. Смотрите новые серии мультсериала. Следите за анонсами по времени премьеры на телеканале ПЛЮСПЛЮС.

Также в ноябре зрителей ждет премьера второго сезона анимационного сериала собственного производства "Мохнатый блог" от телеканала ПЛЮСПЛЮС. По сюжету главные герои Трикутя, Квадрик и Кружко ведут свой блог, в котором рассказывают о привычках, поведении и жизни разных животных. Мультсериал в развлекательной форме учит лучше понимать окружающую среду и ее составляющие, заботу об окружающей среде и ее жителях, а также изображает хорошие и полезные качества животных, которые человек может перенять. В 12 новых сериях мы увидим таких животных как бегемотов, жирафов, капибаров (больших грызунов), коал, коз, крюков, лебедей, ленивцев, поросят, собак, медведей и каланов (морских выдр).

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