"Слуга народу" втратила понад 5% підтримки: оновлений рейтинг політичних партій

Порівняно з вереснем, рейтинг "ЄС" та "Батьківщини" зріс.

"Слуга народу", "Європейська солідарність" та "ОПЗЖ" є лідерами у рейтингу політичних партій. Найбільшу підтримку незмінно має пропрезидентська політсила.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-23 жовтня 2021 року.

Так, згідно з цими результатами, рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 15,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,0%, "Батьківщина" – 10,9%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%.

Нагадаємо, що для порівняння у вересневому рейтингу лідером також була "Слуга народу". Проте її підтримка була вищою, ніж зараз, на понад 5% і складала 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – проголосували б 14,1% (у жовтні на 1,7% більше - 15,8%), "Опозиційна платформа – За життя" – мала б 12,4% (наразі 12,0%), а "Батьківщина" – 10,6% (у жовтні на 0,3% більше - 10,9%).

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 21-23 жовтня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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