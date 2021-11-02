Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри до політиків - опитування

Водночас майже 60% респондентів не довіряють очільнику нашої держави.

Рейтинг довіри до політиків серед українців очолює Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-23 жовтня 2021 року.

Так, згідно з цими результатами, Зеленському довіряють 39% опитаних, не довіряють – 59%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 57%, не знають його – 16%.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,1% підтримали б П.Порошенка, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойка, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – І.Смешка, 6,0% – Є.Мураєва, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценка, 3,9% – О.Ляшка. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, проведеного 15-18 жовтня, Зеленський також продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але спостерігається тенденція до зниження рівня його підтримки. Так, на виборах президента у першому турі чинний глава держави отримав би 19,1% серед усіх респондентів і 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 21-23 жовтня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Володимир Зеленський поділився своїми досягненнями на посту президента

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