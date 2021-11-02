В Україні зросла вартість цукру: за рік - удвічі

В Україні зросла вартість цукру: за рік - удвічі

На ринку є багато імпортного цукру.

В Україні за рік удічі зросла вартість цукру.

Про це повідомили у Держстаті, пише Укрінформ.

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Якщо середні споживчі ціни на цукор у вересні 2020 року становили 14,94 грн за кг, то у вересні цього року - 28,69 грн.

За словами голови Держслужби статистики Ігора Вернера, на українському ринку збільшується імпорту цукру. Зокрема, тростинного. Його до країни везуть з Бразилії, Польщі, Німеччини та Литви.

Крім того, в Мінекономіки повідомили, що станом на 1 листопада в Україні вироблено 722,7 тис. т цукру, перероблено 5,3 млн т цукрових буряків. Вже зібрано 7,7 млн ​​т буряків.

Як повіомлялося, в Україні здорожчали помідори й буряки. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує маже 40 гривень за кілограм. Ціна на буряки зросла на 4% і становить майже 9 гривень за кілограм.

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