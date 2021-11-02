В Украине выросла стоимость сахара: за год – вдвое

На рынке есть много импортного сахара.
В Украине за год возросла стоимость сахара.
Об этом сообщили в Госстате, пишет Укринформ.
Если средние потребительские цены на сахар в сентябре 2020 составили 14,94 грн за кг, то в сентябре этого года — 28,69 грн.
По словам главы Госслужбы статистики Игоря Вернера, на украинском рынке увеличивается импорт сахара. В частности, тростникового. Его в страну везут из Бразилии, Польши, Германии и Литвы.
Кроме того, в Минэкономики сообщили, что на 1 ноября в Украине произведено 722,7 тыс. т сахара, переработано 5,3 млн т сахарной свеклы. Уже собрано 7,7 млн т свеклы.
Как сообщалось, в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Цена на свеклу выросла на 4% и составляет почти 9 гривен за килограмм.