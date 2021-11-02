Китайці презентували ультрасучасну зарядку, яка здатна заряджати електрокар за п'ять хвилин

Це дозволить поповнити запас ходу батареї на 200 км.

Китайська компанія Xpeng під час Дня технологій представила швидкісну зарядну систему X-Power.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що потужність цієї зарядки становить 400 кВт. Xpeng стверджує, що з такою колонкою електрокар наповнює батарею на наступні 200 км ходу лише за п'ять хвилин. Поширення цих станцій може сильно вплинути на популярність електрокарів.

Швидка колонка Xpeng має вбудовану систему контролю безпеки та захищена від зовнішнього впливу за стандартом IP67 (він передбачає повну стійкість до пилу, а також здатність витримувати занурення обладнання під воду на глибину до метра на час до 30 хвилин).

Xpeng не уточнює, коли такі швидкісні зарядні термінали з’являться на дорогах. Поки що китайська компанія пропонує власникам своїх електрокарів власну мережу зарядних станцій зі звичайними терміналами (таких у Китаї налічується 1648) та швидкісними – таких поки 439.

Додамо, що Xpeng продовжує розвиток автопілота XPilot. Варіант 3.0, що працює на серійних Xpeng, справляється з магістралями. У першій половині 2022 року компанія розгорне версію 3.5, яка зможе вести машину на головних вулицях міст. У першій половині 2023 року має з'явитися XPilot 4.0, який здійснює водіння від порога до порога завдяки периферійним камерам та основній стереокамері на вісім мегапікселів, сигнали з яких обробляє набір чипів загальною продуктивністю 508 трильйонів операцій на секунду.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання