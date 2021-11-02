"Батьківський кіднепінг": до реєстрації у Верховній Раді готуються два важливі законопроєкти

9 листопада відбудуться громадські обговорення цих законопроєктів.

Народні депутати України від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" готують до реєстрації у Верховній Раді України два вкрай важливі законопроєкти: "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за самочинну зміну місця проживання дитини одним із батьків" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення місця та умов участі у вихованні малолітньої дитини".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома лідерка жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова. Вона закликала всіх небайдужих до цього жахливого явища приєднатися до обговорення законопроєктів.

За її словами, 9 листопада 2021 року в режимі онлайн у Комітеті Верховної Ради України з прав людини під головуванням народного депутата з депутатської групи "Партія "За майбутнє" Дмитра Лубінця відбудуться громадські обговорення цих законопроєктів.

Свої пропозиції та бажання взяти участь у цьому заході можна надсилати на електронну адресу text.zakonu@gmail.com зі вказанням ПІБ та посади до 8 листопада 2021 року. Посилання на Zoom буде надіслано листом на вашу електронну адресу.

"Я неодноразово порушувала дуже болючу для всього українського суспільства тему "батьківського кіднепінгу", жертвами якого стають тисячі дітей. Історії, з якими до мене звертаються батьки, у котрих вкрали рідну дитину, до болю схожі одна на одну. Через прогалини в законодавстві, як правило, батьки-викрадачі залишаються без покарання. І це лише стимулює нові випадки "батьківського кіднепінгу", які щодня стають більш відкритими, цинічними та жорстокими. Ці два законопроєкти готувалися, без перебільшення, сльозами тисяч матерів, які втратили й досі не можуть розшукати власних дітей", — пише Ірина Суслова.

Вона додала, що ці законопроєкти розроблялися робочою групою на чолі з головою Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитром Лубінцем та представниками профільних установ. Вони впроваджують кримінальну відповідальність за "батьківський кіднепінг" та передбачають додаткові можливості під час розгляду цивільних спорів щодо визначення місця проживання дитини з одним з батьків.

"Сподіваюся, разом нам вдасться врегулювати законодавчі прогалини та запропонувати органам виконавчої влади дієвий механізм, який унеможливить такі злочини", — каже Ірина Суслова.

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