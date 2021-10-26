У Донецькій області чоловік підстрелив сам себе із мисливської зброї

У Донецькій області чоловік підстрелив сам себе із мисливської зброї

Мисливця з пораненням доправили до травмпункту.

У Лимані Донецької області до лікарні з пораненнями потрапив чоловік. Виявилося, що він чистив мисливську зброю і вона вистрілила.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Слов'янська і Лиману.

Так, до поліції надійшло повідомлення від медичної сестри травмпункту, яка розповіла, що надавала допомогу чоловікові у із вогнепальним пораненням руки та шиї.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілим є 63-річний житель Слов'янська,Він повідомив, що постраждав в результаті власної необережності - він у дачному будинку чистив мисливську рушницю та випадково зробив постріл зарядом дробу.

За цим фактом правоохоронці відкрили крімінальне провадження за ст. 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре нагадала громадянам про правила поводження зі зброєю та її зберігання.

Нагадаємо, що у Чернігівській області мисливець на полюванні поцілив у місцевого жителя із карабіна.

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