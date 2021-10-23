Вогнепальне поранення на полюванні: у Чернігівській області мисливець підстрелив чоловіка

Вогнепальне поранення на полюванні: у Чернігівській області мисливець підстрелив чоловіка

Пораненого доправили до лікарні.

У Чернігівській області мисливець на полюванні поцілив у місцевого жителя із карабіна.

Про це розповіли 23 жовтня у ТСН.19:30.

Також читайте У Черкасах чоловік підстрелив двох осіб та втік у ліс

Пригода сталася пізно ввечері. За даними поліції, чоловік приїхав на полювання із Київської області. Він вистрілив із мисливської зброї та влучив у живіт іншому чоловіку, який перебував неподалік.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потерпілий - це тутешній фермер. Чоловіка шпиталізували. Його поранення розслідують як завдання тілесного ушкодження з необережності.

Новини України: у Чернігівській області під час полювання поранили місцевого жителя

Як повідомлялося, на Донеччині під час полювання в забороненій місцевості 63-річний мисливець отримав смертельне вогнепальне поранення. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини необережного вбивства.

Читайте також:

Вбивство поліцейського в Чернігові: судитимуть двох патрульних, які залишили колегу в небезпеці

які залишили колегу в небезпеці Біля Житомира заживо згорів чоловік , який сам же й підпалив бур'яни та сухостій

, який сам же й підпалив бур'яни та сухостій Під Дніпром 16-річного хлопця розчавила бетонна плита: потрібен був кран, щоб витягнути тіло

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання