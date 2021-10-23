Вогнепальне поранення на полюванні: у Чернігівській області мисливець підстрелив чоловіка

Пораненого доправили до лікарні.
У Чернігівській області мисливець на полюванні поцілив у місцевого жителя із карабіна.
Про це розповіли 23 жовтня у ТСН.19:30.
Пригода сталася пізно ввечері. За даними поліції, чоловік приїхав на полювання із Київської області. Він вистрілив із мисливської зброї та влучив у живіт іншому чоловіку, який перебував неподалік.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що потерпілий - це тутешній фермер. Чоловіка шпиталізували. Його поранення розслідують як завдання тілесного ушкодження з необережності.
Як повідомлялося, на Донеччині під час полювання в забороненій місцевості 63-річний мисливець отримав смертельне вогнепальне поранення. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини необережного вбивства.
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