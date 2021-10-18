На забороненому полюванні житель Донеччини підстрелив свого товариша

На забороненому полюванні житель Донеччини підстрелив свого товариша

Поранення виявилося смертельним.

На Донеччині під час полювання в забороненій місцевості 63-річний мисливець отримав смертельне вогнепальне поранення. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини необережного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Цей випадок стався у неділю, 17 жовтня, поблизу села Новогнатівка Волноваського району, де полювати заборонено, оскільки цю територію не включено до мисливських угідь.

“За попередньою інформацією, 59-річний чоловік випадково з незареєстрованої рушниці застрелив свого товариша, з яким приїхав на незаконне полювання”, - йдеться у повідомленні.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, за порушення порядку придбання, зберігання, передання або продажу зброї, передбаченого ст. 190 КУпАП, мисливця, який здійснив фатальний постріл, що обірвав життя його 63-річного товариша, буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Одеській області під час полювання загинув 45-річний чоловік. Його з рушниці застрелив приятель, переплутавши в очереті зі звіром.

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