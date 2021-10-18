"Гра в кальмара" в реалі: яку небезпеку становлять жорстокі серіали для дітей

Сюжет серіалу стає ігровою моделлю для дітей.

Ще одну серію — і спати. Знайомі вам ці слова? Упродовж останніх 10 років, визнають кінокритики, увесь світ став залежним від серіалів. Однаково фанатіють і дорослі, і діти. Наприклад, от як зараз від південнокорейської стрічки "Гра в кальмара", де головні герої беруть участь в іграх на виживання. І вже в декількох країнах світу просять заборонити її перегляд дітям. Що робити, коли серіал, який хоче подивитися дитина, занадто жорстокий?

Про це йдеться 18 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

У цій родині ще два роки тому вечір за переглядом серіалу був великою рідкістю. Колекція настільних ігор — а їх під сотню — тут не вміщається на полицях.

"Карантин, мабуть, усіх нас змінив дуже сильно", — зазначає Тетяна Кур.

Ігри щовечора швидко набридли. Тож довелося шукати альтернативу. За останні півтора року, кажуть, подивилися з півтора десятка серіалів. Назви більшості з них 11-річна Ніна принесла зі школи.

Так вона дізналася й про новий південнокорейський серіал. У ньому понад чотири сотні людей грають у звичайні дитячі ігри. Щоправда, правила тут інакші — найдрібніша помилка вартує невдасі-гравцеві життя. Зрештою, з учасників виживає лише один і отримує гроші.

"Говорили про серіал "Гра в кальмара", потім у коридорах почали в неї грати", — розповідає шестикласниця Ніна.

Новини світу: "Гра в кальмара" – як вберегти свою дитину від занадто жорстоких серіалів

"Вони все одно стикаються з цим контентом у соцмережах. І якщо сказати "не дивись той серіал", це не працює", — зазначає мама дівчинки Тетяна Кур. То як, якщо не забороною, знаходять вихід із такої ситуації в цій родині? Ми розповімо трохи згодом.

Популярність серіалів, визнають кінокритики, справді посилив карантин. Але справжній переворот стався у 2010-х. І серіалом цього десятиліття вважають "Ігри престолів".

Зараз на виробництво серіалів витрачають більше грошей, ніж на повноцінні фільми. Найпопулярнішими жанрами вважають комедії та жахи. А нині всі рекорди б'є "Гра в кальмара", в якому, за висновками фахівців, зашкалює рівень жорсткості. Небезпека ще в тому, що сюжет серіалу стає ігровою моделлю для дітей.

"Боюся, що світ накриє серія подібних імітацій цих змагань, тому нам потрібно це встигнути попередити", — застерігає психологиня Катерина Гольцберг.

Зокрема, у Великій Британії учні грають у ці ігри на перервах і б'ють тих, хто програв. В багатьох країнах влада вже звернулася до батьків з проханням заборонити перегляд "Гри в кальмара" дітям. Психологиня Катерина Гольцберг каже, що цей серіал і справді не для дітей, але забороняти перегляд в жодному разі не можна. Із дітьми до 12 років треба дивитися разом і обговорювати. Старших контролювати вже не вдасться. Тому їх треба підготувати до того, що вони можуть побачити.

Тетяна ж каже, що часто пояснює Ніні, що серіали — це вигадка і там багато перебільшень. Тож "Гру в кальмара" донька хоч і почала дивитися, але розуміє, що в реальному житті за такими правилами ніхто не грає.

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